Nenavadna in neenotna praksa Agencije za varstvo konkurence, ki je prižgala zeleno luč za združitev Nova24TV Sedaj je tudi uradno: Agencija za varstvo konkurence (AVK) je odobrila združitev časopisov Večer in Dnevnik, ki skupaj kot 2. in 3. najbolj bran tiskani medij v državi obvladujeta kar 40 odstotkov oglaševalskega trga tiskanih medijev. Ekonomist Matej Lahovnik pa spominja, da je AVK v podobnih okoliščinah pred desetimi leti sprejela drugačno odločitev. Bolj stroga […]

Sorodno



























Oglasi