Vid Jakopin in Tadej Boženk šokirala favorizirana rojaka Sportal Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik sta po spektakularnem finalu na turnirju svetovne serije v Ljubljani predala naziv najboljše slovenske dvojice, saj sta v finalu po treh nizih z 1:2 (16, -18, -11) morala priznati premoč slovenskima državnima prvakoma Vidu Jakopinu in Tadeju Boženku. V ženski konkurenci sta se turnirske zmage na Kongresnem trgu veselili Ukrajinki Inna in Iryna Makhno.

