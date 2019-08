Tadej Boženk in Vid Jakopin sta zmagovalca turnirja svetovne serije v odbojki na mivki na ljubljanskem Kongresnem trgu. V slovenskem finalu sta z 2:1 premagala Nejca Zemljaka in Jana Pokeršnika in tako državnemu naslovu dodala še eno prestižno zmago.



Več na Ekipa24.si