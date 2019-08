Slovenski finale: Boženk in Jakopin zmagovalca turnirja svetovne serije v Ljubljani 24ur.com Tadej Boženk in Vid Jakopin sta zmagovalca turnirja svetovne serije v odbojki na mivki na ljubljanskem Kongresnem trgu. V slovenskem finalu sta z 2:1 premagala Nejca Zemljaka in Jana Pokeršnika in tako državnemu naslovu dodala še eno prestižno zmago.

Sorodno



































Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Saša Vujačič

Luka Mezgec

Erazem Lorbek

Janez Janša

Marko Kump