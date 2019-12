Na Kliniki Golnik zaradi respiratornih obolenj omejili obiske 24ur.com Na Kliniki Golnik so zaradi povečanega števila respiratornih obolenj obiski od 6. decembra do preklica dovoljeni le med 14. in 17. uro. Poleg tega so omejeni na eno zdravo osebo, so sporočili s klinike.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Boris Štefanec

Borut Pahor

Ilka Štuhec