Začetek zimske sezone s promocijsko ceno vozovnic Lokalec.si V soboto, 14. decembra se začne uvodni zimski vikend na Pohorju in uradna otvoritev nove zimske sezone s promocijsko ceno dnevnih smučarskih vozovnic. Ob tej priložnosti bo smučarje in ostale obiskovalce čakal še pester spremljevalni program, otvoritev pa bo imela tudi dobrodelni značaj. To soboto bo na Pohorju veljala enotna cena dnevnih smučarskih vozovnic, ki […]

Sorodno













Oglasi Omenjeni Facebook

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Zoran Janković

Luka Dončić

Tomaž Seljak

Matjaž Merkan