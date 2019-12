Omejitev obiskov v Kliniki Golnik Gorenjski glas Golnik – Iz Klinike Golnik so sporočili, da so zaradi povečanega števila respiratornih obolenj obiski pacientov do preklica dovoljeni le od 14. do 17. ure, obiski so omejeni na eno zdravo osebo. V Kliniki Golnik so skupaj z nekdanjim vrhunskim...

Sorodno













Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Zoran Janković

Marjan Šarec

Alenka Bratušek

Janez Janša