Vreme: Jasno in hladno Dnevnik Danes bo jasno, burja na Primorskem bo slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Goriškem in ob morju okoli 9 stopinj Celzija.

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Marjan Šarec

Luka Dončić

Ilka Štuhec

Samir Handanovič