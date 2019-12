Jutri zapora ceste Britof-Orehovlje Gorenjski glas Kranj – Jutri, 14. decembra, bodo predvidoma od 9. do 20. ure popolnoma zaprli cesto od križišča v Britofu do mostu v Orehovljah zaradi polaganja finega asfalta, so sporočili z Mestne občine Kranj. Preplastitev bi morala biti izvedena že prejšnji...

