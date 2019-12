Domplan za eksplozijo plinovoda v Britofu obtožuje gradbinca, ki naj bi poškodoval cev in jo zasul Reporter V Britofu pri Kranju nevarnosti zaradi plina ni več, so pokazale včerajšnje meritve koncentracije plina. Cesto in območje, ki je zaprto vse od eksplozije minuli torek, so odprli včeraj ob 13. uri. Preklicali so tudi omejitev prepovedi uporabe odprtega ogn

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Kranj

POP TV Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Ilka Štuhec

Luka Dončić

Žan Kranjec

Štefan Hadalin