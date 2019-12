Plin v Britofu naj bi uhajal, ker so napeljavo poškodovali, nato pa potihoma cev zasuli in asfaltira Večer V Britofu pri Kranju nevarnosti zaradi plina ni več, so pokazale današnje meritve koncentracije plina. Cesto in območje, ki je bilo zaprto vse od eksplozije minuli torek, so odprli danes ob 13. uri.

