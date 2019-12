Precej jasno, po nekaterih kotlinah možna megla Dnevnik Danes bo precej jasno, po nekaterih kotlinah se bo megla zadrževala ves dan. Najvišje dnevne temperature bodo v krajih z dolgotrajno meglo okoli 0, drugod od 2 do 6, na Goriškem in ob morju od 9 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh...

Sorodno





















































Oglasi Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Goran Dragić

Štefan Hadalin

Luka Dončić

Žan Kranjec