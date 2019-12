Podnebna konferenca v Madridu: dosegli kompromisni dogovor 24ur.com Na podnebni konferenci ZN v Madridu so po 40-urnem podaljšku pogajanj le dosegli kompromisni dogovor. Sodelujoče države so v skupni izjavi navedle, da si bodo prihodnje leto prizadevale za zaostritev podnebnih ciljev do leta 2030.

