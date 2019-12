Neurja na jugu Francije terjala dve življenji, več tisoč gospodinjstev brez elektrike 24ur.com Južne predele Francije so zajela močna neurja in poplave. Umrli sta dve osebi, več je ranjenih. Okoli 15.000 gospodinjstev je ostalo brez električne energije. Sunki vetra so ponekod presegali 140 kilometrov na uro.

