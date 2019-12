V Franciji še vedno več deset tisoč domov brez elektrike Dnevnik V Franciji je zaradi silovitega vetra in poplav danes še vedno okoli 60.000 gospodinjstev brez elektrike. Težave so na jugozahodu države, v Alpah in na Korziki, prav tako pa tudi na severu v Normandiji.

