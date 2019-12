Organizatorji moškega slaloma za svetovni pokal v Val d'Iseru v francoskih Savojskih Alpah se soočajo z zelo neugodnimi vremenskimi razmerami. Zaradi močnega vetra so bili prisiljeni najprej za dve uri zamakniti začetek prve vožnje. Spustili pa so tudi start. A so se nato odločili, da bodo današnjo preizkušnjo odpovedali.



Več na Ekipa24.si.si