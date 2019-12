Francoski organizatorji so bili zaradi močnega vetra primorani odpovedati današnji slalom za svetovni pokal alpskih smučarjev. Prva slalomska vožnja s Štefanom Hadalinom in Žanom Kranjcem bo, če bo šlo vse po načrtih, na sporedu jutri ob 9.30, druga pa tri ure kasneje (12.30). To pomeni, da veleslaloma ne bodo nadomeščali.



