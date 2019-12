Pinturault do domače zmage, Hadalin 22. Primorske novice Francoski alpski smučar Alexis Pinturault je zmagovalec slaloma za svetovni pokal v domačem Val d'Iseru. Potem ko so bili organizatorji zaradi vremena v soboto primorani odpovedati tekmo, jim je danes v sončnem vremenu le uspelo izpeljati slalom. Edini slovenski finalist Štefan Hadalin je v finalu nekaj mest izgubil in s 16. mesta nazadoval na 22.

Sorodno

























































































Oglasi