NIJZ potrdil sedem novih primerov ošpic 24ur.com V Zdravstvenem domu Kranj so nam potrdili informacije, da imajo nov primer suma na okužbo z ošpicami, dokončno pa bodo sum lahko potrdili ali zavrgli danes po 12. uri. Trenutno zbirajo kontakte oseb, ki so z osebo prišli v stik, saj je ta oseba večkrat prišla v zdravstveni dom. NIJZ je sicer potrdil novih sedem primerov, skupno pa so jih letos zabeležili že 39.

