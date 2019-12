Nevarnost za javno zdravje? Trije novi primeri ošpic v Škofji Loki #video SiOL.net Potem ko so v Komendi pri vrtčevskem otroku potrdili že drugi primer okužbe v tem kraju v samo tednu dni, se postavlja vprašanje, kakšno nevarnost za javno zdravje v Sloveniji predstavljajo pri nas predstavljajo ošpice. Spomnimo, da so novembra za ošpicami zboleli zaposleni iz podjetja Knauf Insulation v Škofji Loki. Prav danes pa so z NIJZ sporočili, da so v škofjeloškem zdravstvenem domu obravna...

