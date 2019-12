Potrjeni novi primeri ošpic Primorske novice Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje beležijo novih sedem primerov ošpic. Tako je bilo v Sloveniji skupno letos potrjenih 37 primerov ošpic pri slovenskih prebivalcih in dva pri tujcih. V novembru in decembru so obravnavali dva, predvidoma nepovezana izbruha ošpic, navajajo na spletni strani.

