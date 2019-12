Potrjen nov primer ošpic v Sloveniji SiOL.net Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so danes potrdili nov primer ošpic v Sloveniji. Do danes je tako potrjenih 39 primerov ošpic pri naših prebivalcih in dva pri tujcih. V novembru in decembru so obravnavali dva, predvidoma nepovezana, izbruha ošpic. Od zbolelih otrok nihče ni bil cepljen proti ošpicam.

