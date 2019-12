Bi prepoznali ošpice? #video SiOL.net V zadnjih dneh se je pri nas pojavilo kar sedem novih primerov ošpic, skupaj pa je bila letos bolezen potrjena pri kar 41 bolnikih, sporočajo z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Nekateri oboleli sploh niso bili cepljeni, nekateri le z enim odmerkom, nekaj pa jih je bilo cepljenih tudi z dvema, a so kljub temu zboleli. Kakšni pa so tipični znaki bolezni in kako se virus ošpic prenaša?

Sorodno





































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Primož Roglič

Alenka Bratušek

Dejan Židan