Število potrjenih primerov ošpic se je povzpelo Dnevnik V Sloveniji so letos po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) potrdili 40 primerov ošpic pri slovenskih prebivalcih in dva pri tujcih. Nazadnje so ošpice potrdili pri majhnemu otroku. V Zdravstvenem domu Škofja Loka pričakujejo...

Sorodno



























Oglasi Omenjeni Škofja Loka Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Alenka Bratušek

Marjan Šarec

Goran Dragić

Zmago Jelinčič Plemeniti