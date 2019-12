Število potrjenih primerov ošpic se je povzpelo SiOL.net V Sloveniji so letos po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) potrdili 40 primerov ošpic pri slovenskih prebivalcih in dva pri tujcih. Nazadnje so ošpice potrdili pri majhnem otroku. V Zdravstvenem domu Škofja Loka pričakujejo rezultate še štirih testov, je za STA pojasnil direktor doma Aleksander Stepanović.

