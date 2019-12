Božična uspešnica Mariah Carey bolj priljubljena kot kadar koli RTV Slovenija Božič je za Mariah Carey letos prišel zgodaj: pevkina praznična uspešnica All I Want for Christmas Is You je namreč 25 let po izidu prvič zasedla vrh Billboardove glasbene lestvice Hot 100.

