Božična klasika po 25 letih osvojila prvo mesto 24ur.com Zvezdnica Mariah Carey je pesem All I want for Christmas is you posnela pri svojih 24 letih in je luč sveta ugledala leta 1994. Zdaj se je pesem uvrstila na sam vrh Billboardove lestvice Hot 100, kar ji ni uspelo kar 25 let.

