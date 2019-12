Praznična pesem All I Want for Christmas Is You je dočakala prvo mesto Primorske novice Četrt stoletja po izidu se je praznična pesem Mariah Carey All I Want for Christmas Is You prvič uvrstila na vrh ameriške lestvice, poročajo tuji mediji. “Uspelo nam je,” je tvitnila pevka, potem ko je s pomočjo ponudnikov streaming storitev s svojo sezonsko uspešnico dosegla številko ena.

Sorodno













Oglasi