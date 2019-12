Prvič na prvem mestu po 25 letih Dnevnik Petindvajset let. Toliko je potrebovala Mariah Carey, da je njen božični hit All I Want For Christmas Is You prilezel na prvo mesto Hot 100 (vročih sto). Pesem, zaradi katere se je Mariah Carey oklicala za kraljico božiča, je izšla leta 1994, ko je...

