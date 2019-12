V Avstraliji povprečna temperatura dosegla skoraj 41 stopinj Celzija 24ur.com V Avstraliji so zabeležili v povprečju najbolj vroč dan, povprečne temperature so se namreč dvignile do 40,9 stopinje Celzija. Meteorologi so pojasnili, da so s tem presegli temperaturni rekord 40,3 stopinje Celzija, ki je bil postavljen januarja 2013.

