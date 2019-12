V Avstraliji so včeraj zabeležili najbolj vroč dan v zgodovini tamkajšnih meritev. V državi so namerili povprečno temperaturo 40,9 stopinje Celzija. Najbolj vroče je bilo v torek v kraju Ceduna v zvezni državi Južna Avstralia, kjer se je živo srebro povzpelo do 46,5 stopinje Celzija. Po podatkih avstralske agencije za meteorologijo bodo temperature med 8 in 16 stopinj nad povprečjem. Rekordne temp ...