Tako vroče, da se je pečenka spekla kar v avtu #video SiOL.net V adventnem času se Slovenci predajamo zimskim radostim, kuhanemu vinu in sarmi, na južni polobli pa se Avstralija trenutno "kuha". V torek so na celini zabeležili doslej najbolj vroč dan - povprečna temperatura je znašala 40,9 stopinje Celzija. Živo srebro je prebilo dosedanji rekord, katerega so izmerili Januarja 2013. Avstralci se v času vročine spopadajo predvsem s sušnim obdobjem ter požari. ...

