Neurja na jugu Evrope terjala najmanj deset življenj RTV Slovenija Na jugu Evrope že ves konec tedna pustošijo huda neurja z močnim vetrom in nalivi. Skupaj so vremenske ujme zahtevale deset življenj - šest ljudi je umrlo v Španiji, po dva na Portugalskem in v Italiji.

