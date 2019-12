Arbitraža: Slovenija za pomoč pri selitvi namenila več kot 2 milijona Dnevnik Slovenija je v okviru finančne pomoči posameznikom in družinam, ki so se zaradi arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško odločile za preselitev v Slovenijo, delno ali v celoti ugodila 28 prošnjam, za kar bo izplačala več kot dva milijona...

