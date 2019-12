Rezultati arbitraže: 684 postopkov hrvaške policije in 240 postopkov hrvaške inšpekcije proti sloven Nova24TV Slovenija bo namenila dva milijona evrov sredstev 28 družinam in posameznikom, ki so zaradi arbitražne sodbe med Slovenijo in Hrvaško ostali na drugi strani slovenske meje. Dodatne težave pa imajo slovenski ribiči, saj zaradi napak zadnjih slovenskih levih vlad proti njim teče teče 684 postopkov hrvaške policije in 240 postopkov hrvaške ribiške inšpekcije. Stroški postopka […]

