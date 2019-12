Selitev zaradi arbitraže: Odobrenih 28 vlog za pomoč, država bo dala več kot dva milijona evrov Večer Slovenija je v okviru finančne pomoči posameznikom in družinam, ki so se zaradi arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško odločile za preselitev v Slovenijo, delno ali v celoti ugodila 28 prošnjam, za kar bo izplačala več kot dva milijona evrov, je razvidno iz danes objavljene informacije v zvezi z implementacijo razsodbe.

Sorodno







Oglasi Omenjeni arbitraža

Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Goran Dragić

Luka Dončić

Jože Tanko