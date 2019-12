V Kopru psi napadli in pogrizli žensko Dnevnik V sredo dopoldne so psi v okolici Kopra napadli žensko. Na kraj so bili napoteni policisti, ki so ugotovili, da je 50-letna ženska na svojem dvorišču opazila štiri pse, ki se sprehajajo brez nadzora. Stopila je iz hiše z namenom, da opozori skrbnika...

