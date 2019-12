Selektor Vranješ: slovenski igralci mi ustrezajo po igralski in karakterni plati 24ur.com Rokometna reprezentanca se je zbrala v Celju in pod vodstvom pomožnega trenerja Uroša Zormana opravila prvi trening v sklopu priprav za bližnje evropsko prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji. V pripravljalnem taboru v Zrečah se jim je sedaj pridružil tudi novi selektor Ljubomir Vranješ.

