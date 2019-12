Vranješ po zadnjem treningu črtal Zaponška, Razgorja, Potočnika in Grošlja 24ur.com Novi selektor slovenske moške rokometne reprezentance Ljubomir Vranješ je po nedeljskem treningu v Zrečah skrčil seznam kandidatov za nastop na evropskem prvenstvu 2020. Z njegovega seznama so odpadli vratar Rok Zaponšek, krilni igralec Simon Razgor ter zunanja igralca Gregor Potočnik in Matic Grošelj.

