Vranješ po prihodu v Slovenijo: Nekaj stvari bom zagotovo spremenil Sportal Štirinajst dni pred začetkom evropskega rokometnega prvenstva je slovensko izbrano vrsto na treningu prvič vodil novi selektor Ljubomir Vranješ, ki je pred tem premierno stopil tudi pred predstavnike medijev. "V tej ekipi vidim veliko potenciala in če to vidiš kot trener imaš tudi vizijo, kaj bi s takšnimi igralci lahko ustvaril," je prepričan 46-letni rokometni strokovnjak, s katerim so v slovens...

