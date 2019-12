Sinoči ob pol devetih zvečer je zagorelo vozilo v mehanični delavnici v vasi Zagorici pri Velike Gabru v občini Trebnje. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, PGD Log, PGD Sela pri Šumberku, PGD Zagorica in PGD Veliki Gaber. Požar so omejili, ga ukrotili in pogasili ter zavarovali sosednje objekte. Niso mogli preprečiti vse škode, ogenj je uničil osebno vozilo in delavnico. preberite več » ...