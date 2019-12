Novo priznanje za Kopitarja Sportal Ponedeljek v ligi NHL je prinesel zgolj eno tekmo. Pittsburgh Penguins so na domačem ledu s 5.2 premagali Ottawa Senators in s tretjo zaporedno zmago skočili na tretje mesto vzhodne konference. Novo priznanje je prejel Anže Kopitar, ki je bil izbran za nastop na tekmi All Star 25. januarja v Enterprise Centru v St. Louisu. To bo že njegov peti nastop na tekmi zvezd lige NHL.

