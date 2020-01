Žalost v nemškem živalskem vrtu: "Uresničili so se naši najhujši strahovi" #video SiOL.net V živalskem vrtu v nemškem mestu Krefeld v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija je ponoči popolnoma pogorelo bivališče za opice. Požar je bil usoden za najmanj 30 živali, med katerimi so bili tudi šimpanzi in orangutani. Vzrok požara, ki ga je gasilcem uspelo pogasiti in tako preprečiti širjenje na druge dele živalskega vrta, še ni znan.

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Peter Prevc

Anže Kopitar

Domen Prevc

Anže Lanišek