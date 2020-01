Znova odprli vrata živalskega vrta, v katerem je na silvestrovo poginilo 30 živali 24ur.com V živalskem vrtu v mestu Krefeld je na silvestrovo zagorelo, v požaru pa je poginilo 30 živali. Vzrok je bil v letečih kitajskih novoletnih lampijonih. Prižgale so jih 60-letnica in njeni hčeri, ki so se pozneje same javile policiji. Živalski vrt je znova odprl vrata za obiskovalce, ki so se tam zbrali v velikem številu.

