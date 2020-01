Požar v živalskem vrtu naj bi zanetile tri ženske, ki so v zrak spustile lampijone 24ur.com Nemška policija sumi, da so požar v živalskem vrtu v mestu Krefeld, ki je bil usoden za več kot 30 živali, zanetile mama in njeni dve hčerki. Čeprav je to prepovedano, so v zrak spustile kitajske lampijone z novoletnimi voščili, ti pa so padli na bivališče opic. Zdaj jim grozi do pet let zaporne kazni.

