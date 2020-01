V Zrečah zaključne priprave za rokometno EP Dnevnik Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo po tridnevnem premoru danes znova zbrala v Zrečah in začela zaključne priprave za nastop na bližnjem evropskem prvenstvu med 9. in 26. januarjem na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji.

