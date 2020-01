V Zreče prispeli tudi Bombač, Cehte, Lesjak, Kastelic in Zarabec Sportal V četrtek se je v Zrečah znova zbrala moška članska reprezentanca in vstopila v sklepne priprave pred evropskim prvenstvom, ki se začenja prihodnji petek. Izbrance selektorja Ljubomirja Vranješa pred tem ta konec tedna v Slovenj Gradcu in Trbovljah čakata tudi pripravljalni tekmi s Severno Makedonijo in Črno goro.

