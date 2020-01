Kako gre pred EP tekmecem Slovencev? Sportal Slovenski rokometaši so v okviru priprav za nastop na evropskem prvenstvu med 9. in 26. januarjem na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji premagali Makedonce s 33:28 (19:12) in Črnogorce s 37:22 (17:9), v tem tednu pa ne počivajo niti Švedi, Poljaki in Švicarji, torej slovenski tekmeci v skupinskem delu v Göteborgu.

