V Parizu z nožem napadel mimoidoče, sodili so mu policisti Svet 24 Pariški policisti so danes ustrelili moškega, ki je v parku v predmestju francoske prestolnice Villejuif z nožem napadel več mimoidočih. Pri tem je en človek umrl, dva sta bila ranjena, od tega eden huje. Policisti so napadalca ubili.



