Spet teroristični napad v Parizu! Moški v eksplozivnem jopiču z nožem zabadal mimoidoče in kričal »A Demokracija Pariška policija je sporočila, da je onesposobila moškega severnoafriškega videza in z brado, ki je mimoidoče zabadal z nožem in pri dejanju kričal "Alahu akbar" (Bog je vsemogočen!). Kot poroča BBC naj bi bil moški oblečen v eksplozivni jopič. Zabodel naj bi štiri ljudi, dva naj bi po neuradnih informacijah izgubila življenje.

